POL-PDNR: Auffahrunfall endet in Totalschaden

Linz (ots) - Am Samstagmorgen wurde an einem geparkten Pkw, VW Up, im Akazienweg ein Reifen beschädigt. Unbekannte Täter steckten einen nagelähnliches Teil in einen Vorderreifen, so dass dieser beschädigt wurde. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr