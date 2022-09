POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem geparkten PKW Ford Focus

Weitefeld (ots) - Im Zeitraum 01.09.2022, 21:00 Uhr bis 02.09.2022, 09:15 Uhr wurden an einem vor dem Anwesen in der Hachenburger Straße im Ortsbereich Weitefeld abgestellten Pkw Mercedes, Sachbeschädigungen begangen. Das Fahrzeug einer 30-jährigen Besitzerin wurde von einem bisher unbekannten Täter mit Bitumen übergossen. Weiterhin wurden noch beleidigende Schriftzüge aufgebracht. Hinweise zur Tat an die ...

mehr