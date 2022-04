Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannte beschädigen Kircheneinrichtung - Polizei sucht Zeugen

Parchim (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen zwei Tagen Gegenstände und Einrichtungen in der Sankt-Marien-Kirche in Parchim beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntagmittag und Dienstag 11:30 Uhr. Einer ersten Übersicht zufolge beschädigten die Unbekannten unter anderem eine Orgel, verwüsteten einen Gebetstisch und verschmierten den Fußboden mit einer kreidehaltigen Substanz. Zudem wurden zwei Türschlüssel gestohlen. Das gesamte Ausmaß der Beschädigungen ist noch nicht bekannt, sodass die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht beziffert werden konnte. Auf welche Art und Weise die Täter in die Kirche gelangen, ist derzeit noch völlig unklar. Die Spurensuche durch die Kriminalpolizei ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

