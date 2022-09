Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Fundunterschlagung im Mühlenweg

Rheinbreitbach (ots)

Am 04.09.2022 zwischen 14:00 und 14:30 Uhr vergaß eine 63-jährige Geschädigte ihren schwarz-grauen Sportrucksack im Mühlenweg in Rheinbreitbach, auf einer dortigen Parkbank am Rheinufer. Als sie ca. eine Stunde später den Verlust bemerkte, war der Rucksack dort nicht mehr auffindbar. Ein Ermittlungsverfahren wegen einer Fundunterschlagung wurde eröffnet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

