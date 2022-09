POL-PDNR: Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Niederbreitbach (ots) - Im Auenweg in Niederbreitbach kam es im Zeitraum vom 01.09.2022 auf den 02.09.2022 zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Porsche Cayenne. Ein unbekannter Täter zerkratzte die Fahrertür. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 ...

