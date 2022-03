Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Suche nach schwarzem Mercedes nach Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Neuwied (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuwied-Niederbieber 17.03.2022, 13:40 Uhr

Am 17.03.2022, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich auf Höhe der Wiedbachstraße 21 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Rollerfahrerin befuhr die Wiedbachstraße von Neuwied-Niederbieber kommend in FR Neuwied. Auf Höhe der Hausnummer 21 (Bereich Elektro-Einzelhandel "sp: Bennewitz") geriet sie wegen einer Engstelle, verursacht durch einen am Straßenrand geparkten PKW und dem Gegenverkehr, ins Straucheln. Im Zuge dessen kam sie mit dem Roller zu Fall und wurde dabei leicht verletzt.

Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls soll im Bereich der Unfallstelle auf der Gegenfahrbahn ein Radfahrer durch einen schwarzen Mercedes überholt worden sein. Im Rahmen der Verkehrsunfallermittlung werden Hinweise zu dem schwarzen Mercedes benötigt. Die Polizei Neuwied fragt daher, wer kann Angaben zu dem in Rede stehenden Unfall oder einem schwarzen Mercedes machen, welcher zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Unfallstelle gesehen wurde.

Zeugenhinweise bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied Telefon:02631 878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell