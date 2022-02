Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: PKW im Main unterhalb der Schleuse Offenbach

Frankfurt am Main (ots)

Am gestrigen Abend rollte ein mit zwei Personen besetzter PKW unterhalb der Gerbermühle in den Main. Zuvor wurde dieser oberhalb der dortigen Treppenanlage, jedoch ohne angezogener Handbremse, geparkt. Der PKW machte sich selbstständig und rollte in den Main. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden durch den Rettungsdienst mit leichter Unterkühlung medizinisch versorgt. Noch am Abend konnte die Feuerwehr das havarierte Fahrzeug aus dem Main bergen.

