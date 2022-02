Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Wassereinbruch in Motoryacht

Wiesbaden-Schierstein (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 23.02.2022, gegen 16:30 Uhr meldete ein Zeuge der Wasserschutzpolizei Wiesbaden einen Wassereinbruch in seine 12,5 m lange Motoryacht. Die Yacht befindet sich an einer Steganlage im Schiersteiner Hafen. Nach Eintreffen der Feuerwehr und der Bootsstreife der WSP wurden mehr als 6.000 Liter Wasser aus der Motoryacht in Behälter an Land gepumpt. Die Leckage konnte am Abend noch nicht ermittelt werden. Da der weitere Wassereintritt gering ist, wird die Yacht vor Ort bis zum Morgen des 24.02.2022 überwacht. Nach Absprache aller Beteiligten erfolgen weitere Maßnahmen zum Abdichten oder Auswassern bei Tageslicht. Während des gesamten Geschehens kam es zu keinerlei Verunreinigung des Hafens.

