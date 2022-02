Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Frachtschiff auf dem Rhein verliert Lukendeckel aufgrund starker Windböen.

Trebur (ots)

Ein leeres zu Tal fahrendes Frachtschiff meldet der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden verlorene Lukendeckel. Die Lukendeckel wurden mit Spanngurten und zusätzlichen Haken vorschriftsmäßig am Schiff befestig. Plötzlich erfasste eine starke Windböe zwei Lukendeckel von ca. 8 x 4 Metern Größe und schleuderte diese mit samt der Spanngurte über das Steuerhaus des Schiffes hinaus. Dabei wurden technische Einrichtungen am Steuerhaus stark beschädigt. Die Lukendeckel fielen in den Rhein und versanken. Es entstand kein Personenschaden.

