POL-PDNR: Ergänzung zur Presseerstmeldung/ Wohnhausbrand ohne Personenschaden

Unkel (ots) - Am 02.09.22 gegen 09:40 Uhr bemerkte die Filialleiterin eines Drogeriemarktes in Unkel, wie eine männliche Person zunächst Waren im Wert von 650 Euro in eine Tasche legte und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Die Mitarbeiterin lief hinter dem Ladendieb hinterher, welcher die Ware mit der Tasche auf dem Parkplatz fallen ließ und anschließend in Richtung der Straße Am hohen Weg ...

mehr