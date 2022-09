Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Unkel (ots)

Am 02.09.22 gegen 09:40 Uhr bemerkte die Filialleiterin eines Drogeriemarktes in Unkel, wie eine männliche Person zunächst Waren im Wert von 650 Euro in eine Tasche legte und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Die Mitarbeiterin lief hinter dem Ladendieb hinterher, welcher die Ware mit der Tasche auf dem Parkplatz fallen ließ und anschließend in Richtung der Straße Am hohen Weg flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mitte 20, 170 cm groß, kein Bart. Er trug eine helle Hose und Kappe sowie einen grauen Pullover. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell