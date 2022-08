Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Alleinunfall- über 80.000 Euro Blechschaden (06.08.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Blechschaden von über 80.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 5749 zwischen Oberbaldingen und Öfingen passiert ist. Ein 54-jähriger Fahrer eines Dodge Challenger war auf der K 5749 von Oberbaldingen herkommend in Richtung Öfingen unterwegs. Am Auslauf einer Kurve kam der Wagen ins Schleudern und driftete in den linksseitigen Straßengraben. Hierbei wurde ein Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und ein Baum gestriffen. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Wagen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den am Dodge entstandenen Sachschaden auf rund 80.000 Euro und am Baum auf ungefähr 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell