Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall- eine leicht verletzte Autofahrerin und 7.000 Euro Blechschaden (05.08.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, ist es auf der Rottweiler Straße zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sich eine Autofahrerin leicht verletzt hat und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro entstanden ist. Eine 26-jährige Seat-Fahrerin war auf der Rottweiler Straße in Richtung Möbelhaus "Mömax" unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr bremste die Frau ihren Wagen ab, um einen im Kreisverkehr fahrenden Autofahrer die Vorfahrt zu gewähren. Eine hinter dem Seat fahrende 30-jährige Fahrerin eines Suzuki konnte ebenfalls ihren Wagen anhalten. Ein 35 Jahre alter Autofahrer bemerkte dies nicht und krachte mit seinem Auto gegen den Suzuki. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf den Seat geschoben. Die Fahrerin des Seat verletzte sich dabei leicht. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden am Seat auf eine Höhe von rund 2.000 Euro, am Suzuki auf ungefähr 3.500 Euro und am Auto des 35-Jährigen auf zirka 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell