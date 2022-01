Polizei Düren

POL-DN: Zwei Tageswohnungseinbrüche am Mittwoch

Niederzier / Nörvenich (ots)

In Krauthausen und in Irresheim verschafften sich Einbrecher gestern tagesüber Zutritt zu Einfamilienhäusern.

Ab 07:20 Uhr waren alle Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am Mühlenteich in Krauthausen unterwegs. Als man um 19:10 Uhr zurückkam, musste man feststellen, dass Einbrecher die Zeit genutzt hatten, um ins Haus einzudringen. Dazu waren der oder die Täter vermutlich über den Zaun geklettert, der das Grundstück umfriedet. Die Spuren zeigen, dass die rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt wurde. Die Eindringlinge gingen dann offenbar zielstrebig in die erste Etage und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Schränke und Schubladen wurden geöffnet, Gegenstände und Kleidung auf dem Boden verteilt. Was genau fehlte, konnte noch nicht gesagt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Ein ähnliches Bild bot sich den Bewohnern eines freistehenden Hauses in der Hochkirchener Straße in Irresheim. Hier waren die Einbrecher ebenfalls über den Grundstückzaun geklettert. Dann hatten sie ein Badezimmerfenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Mit Ausnahme von zwei Zimmern durchwühlten sie alle Räume auf der Suche nach Diebesgut. Sie flüchteten mit bislang unbekannter Beute durch das Badezimmer, durch das sie auch eingestiegen waren. In diesem Fall lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 17:20 Uhr und 20:20 Uhr eingrenzen. In beiden Fällen wurden Spuren gesichert und die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 02421 949-6425 oder der 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell