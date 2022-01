Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Jüngersdorf

Langerwehe (ots)

Bislang Unbekannte drangen am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in Langerwehe ein. Ob sie Beute machten ist derzeit noch unklar. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr drangen der oder die Täter in das Haus in Langerwehe-Jüngersdorf in der Straße "An der Erk" ein. Sie verschafften sich über den Balkon Zutritt zum Inneren des Wohnhauses und öffneten diverse Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

