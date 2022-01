Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen Krad übersehen

Aldenhoven (ots)

Schwere Verletztungen erlitt am Dienstagmittag ein 16-Jähriger Kradfahrer, als ihn ein 67-Jähriger Lkw Fahrer beim Abbiegen übersah.

Gegen 13:20 Uhr beabsichtigte ein 67-Jähriger aus Langerwehe mit seinem Lkw die Landesstraße 228 zwischen Merzenhausen und Aldenhoven nach links auf ein Deponiegelände zu verlassen. Hierbei übersah er anscheinend einen 16-Jährigen aus Aldenhoven, der mit seinem motorisierten Zweirad die Landesstraße 228 aus Richtung Merzenhausen kommend in Fahrtrichtung Aldenhoven befuhr. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Aldenhovener einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich am Arm und wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Der 67-Jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde ebenfalls mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1100 Euro.

