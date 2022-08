Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte brechen bei den "Wiha Panthers" ein (29.07. - 05.08.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag, 29.07.2022, bis Freitag, 05.08.2022, in der Spittelstraße in das Empfangszelt des Basketballteams "Wiha Panthers" eingebrochen und haben einen technische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro geklaut. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam über die Eingangstür des Zeltes in das Innere ein und nahmen aus diesem eine Kaffeemaschine und einen Minigeschürrspüler mit. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, unter der Telefonnummer 07720 8500-0, entgegen.

