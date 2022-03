Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendliche Ladendiebe - 16-Jährige Täterin leistet Widerstand

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwei minderjährige Ladendiebe, im Alter von 16 und 17 Jahren, entwendeten gestern Mittag (22.03.2022) diverse Parfüme in einem Hildesheimer Kaufhaus und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut die Flucht. Kurz darauf wurden sie gestellt. Dabei versuchte sich die 16-jährige den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzten.

Der Diebstahl ereignete sich gegen 12:00 Uhr in einem Kaufhaus in der Almsstraße. Nach vorliegenden Erkenntnissen verstauten das 16-jährige Mädchen und der 17-jährige Junge etliche Parfümflaschen, im Wert eines unteren vierstelligen Betrages, in ihren mitgeführten Taschen und verließen damit das Geschäft. Ein Ladendetektiv nahm anschließend die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Nach kurzer Zeit konnten die Jugendlichen in der Schwemannstraße gesichtet werden, wobei sie ihre Flucht in Richtung Zingel fortsetzten. Die 16-jährige konnte durch einen Beamten der Innenstadtwache eingeholt und festgehalten werden. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand, indem sie um sich schlug und versuchte, sich loszureißen.

Der 17-jährige wurde in der Straße Zingel durch zwei Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam geworden sind, festgehalten und an die Polizei übergeben.

Hiernach wurden die Jugendlichen zur Wache in die Schützenwiese verbracht und nach Abschluss aller Maßnahmen an sorgeberechtige Personen übergeben.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen die Minderjährigen ein. Gegen die 16-jährige wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet.

