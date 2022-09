Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in Hamm (Sieg)

Hamm (Sieg) (ots)

Am Mittwoch, den 31.08.2022, gegen 10:10 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der Straße Ringelsmorgen auf die Fürthener Straße in Hamm (Sieg) eine Verkehrsunfallflucht. Ein 65-jährige Kradfahrer befuhr hierbei die Straße Ringelsmorgen in Richtung Fürthener Straße. Dort beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Von links kam hierbei ein derzeit unbekannter, wartepflichtiger PKW, der dem Kradfahrer die Vorfahrt nahm. Dieser musste in der Folge stark abbremsen und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Krad entstand Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Der unbekannte PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Fürthen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizei Altenkirchen unter der Tel. 02681/9460 oder per Email: pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

