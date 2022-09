Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Flächenbrand in Hammerstein

Hammerstein (ots)

Am 02.09.2022, um 16:34 Uhr, wurde der PI Linz ein Flächenbrand in Hammerstein, oberhalb der Burgruine Hammerstein, gemeldet. Hier kam es zu einem Flächenbrand von ca. 7.000 m² Wiesen-/und Sträucherfläche, teilweise in Steilhanglage. Der Brand konnte von den Feuerwehren aus Linz, Bad Hönningen und Rheinbrohl mit insgesamt 25 Kräften unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund des Windes kam es jedoch immer wieder zum Brand von einzelnen Glutnestern. Diesbezüglich wurde der Polizeihubschrauber zur Unterstützung und Löschung der Glutnester angefordert. Die Brandursache konnte augenscheinlich ermittelt werden. Über die Fläche verlaufen mehrere Strommasten. An einem dieser Masten löste sich ein Isolator und fiel zu Boden. An dieser Stelle konnte auch der größte Brandherd festgestellt werden. Der zuständige Netzbetreiber wurde verständigt und erschien mit Mitarbeitern vor Ort. Der Strom wurde für die Löscharbeiten kurzzeitig abgestellt.

