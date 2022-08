Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220804.4 Weddingstedt: Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Weddingstedt (ots)

Am Mittwochmittag hat ein Mann auf einem Parkplatz in Weddingstedt mit seinem Auto ein anderes angefahren. Er versuchte, sich vom Ort zu entfernen, was der Geschädigte jedoch verhinderte. Wie sich bei Erscheinen einer Streife herausstellte, war der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert.

Gegen 13.30 Uhr saß die Frau des Anzeigenden auf einem Parkplatz im Stellauer Weg in einem Wagen und wartete auf ihren Partner. Währenddessen parkte der Beschuldigte sein Fahrzeug aus und kollidierte dabei mit dem Ford der Wartenden. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seinen Weg fort, trotzdem die Geschädigte ihm hinterherrief, um auf das Geschehen aufmerksam zu machen. Schließlich war es ihr Mann, dem es gelang, den Flüchtigen einige Meter entfernt zu stoppen. Der 79-Jährige räumte gegenüber der Polizei ein, den Zusammenstoß zwar bemerkt, ihn jedoch als nicht schwerwiegend gewertet zu haben. Auf Nachfrage gab der Herr an, am Vorabend zuletzt Alkohol getrunken haben, ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 2,14 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem Dithmarscher an und beschlagnahmten den Führerschein. Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell