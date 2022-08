Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220804.2 Heide: Dieb kommt in der Nacht

Heide (ots)

Während der Bewohner einer Wohnung in Heide geschlafen hat, hat sich ein Dieb eingeschlichen und dem Mann Handy und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Dienstag hat sich der Geschädigte um 23.15 Uhr in seinem Zuhause in der Landvogt-Johannsen-Straße zur Ruhe begeben, seine Wohnungstür verschloss er nicht. Als der Mann am nächsten Morgen erwachte und im Laufe des Vormittags sein Handy benutzen wollte, stellte er fest, dass seine Geldbörse mit mehreren hundert Euro und sein Telefon verschwunden waren. Beide Wertgegenstände befanden sich zuvor auf einem Tisch. Den nächtlichen Dieb hatte der Anzeigende nicht wahrgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den ungebetenen Gast geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

