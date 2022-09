Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung PI Linz 03.09.22

Linz (ots)

Polizei Linz sucht einen Umweltverschmutzter

Spaziergänger finden auf einem Waldweg, welcher an der L 256 gegenüber der Einfahrt zum Krankenhaus liegt, mehrere Mülltüten mit Tapetenresten. Des Weiteren wurden Holzlatten und ein alter Vinylfussboden abgelegt. Seitens der Polizei Linz wurde eine Strafanzeige gefertigt. Bei einer illegalen Müllablagerung handelt es sich um kein Kavaliersdelikt. Die Polizei Linz bittet um Hinweise. Kann jemand Angaben zum illegalen Müllentsorger machen? Polizei Linz: 02644 9430

Polizei sucht flüchtige männliche Person.

Am frühen Samstagmorgen sollte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Rheinbrohl, unterhalb des Schulgeländes, ein alter Daimler-Benz kontrolliert werden. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen Personen besetzt. Der Fahrer, eine männliche korpulente Person, flüchtete bei erblicken der Polizei sofort fußläufig. Der Grund seiner Flucht war schnell ermittelt. Auf dem Pkw waren in Leverkusen entwendete Kennzeichen angebracht. Im Fahrzeug konnten mehrere Einbruchswerkzeuge vorgefunden werden. Der Beifahrer konnte aufgegriffen werden. Nach mehreren polizeilichen Maßnahmen konnte er schließlich die Dienststelle wieder verlassen. Kurze Zeit später meldet sich ein Anwohner aus Rheinbrohl und teilte mit, dass eine männliche Person sein Fahrrad vom Hof entwenden wollte. Diese Person flüchtete ebenfalls fußläufig ohne das Fahrrad. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Sollten weitere Zeugen eine verdächtige, männliche Person in den frühen Morgenstunden festgestellt haben, bitte bei der Polizei Linz melden. 02644 9430

