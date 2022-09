Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied von Freitag, 02.09.2022, 08:00 Uhr bis Sonntag, 04.09.2022, 11:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum Freitag, 02.09.2022, 08:00 Uhr bis Sonntag, 04.09.2022, 11:00 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Neuwied insgesamt zwölf Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei keinem Verkehrsunfall wurde eine Person verletzt. In drei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, so dass entsprechende Strafverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer eingeleitet wurden.

Eine Verfolgungsfahrt initiierte am Freitagabend, 02.09.2022, 22:07 Uhr ein 33jähriger Mann aus Koblenz, der mit seinem E-Bike im Stadtteil Engers einer Streife durch seine Fahrweise aufgefallen war. Den Anhaltezeichen widersetzte sich der Radfahrer und flüchtete von der Neuwieder Straße über Seitenstraßen rund um das Engerser Schloß. Die Verfolgung endete auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Neuwieder Straße. Der Mann versuchte sich zwar noch zu verstecken, konnte aber auf dem Gelände lokalisiert und festgenommen werden. Angaben für den Grund seiner Flucht machte der Mann gegenüber der Polizei zwar nicht, allerdings dürften die bei ihm aufgefundenen Betäubungsmittel wohl ursächlich dafür gewesen sein, dass der Mann sich der polizeilichen Kontrolle entziehen wollte.

Einen ebenfalls erfolglosen Fluchtversuch unternahm am Samstag, 03.09.2022, 08:40 Uhr ein 28jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz. Der Mann hatte zuvor in der Einkaufsgalerie Neuwied in einem dortigen Lebensmittelgeschäft eine Packung Zigaretten an der Kasse nicht bezahlt und war durch einen Ladendetektiv auf die Zigaretten angesprochen worden. Daraufhin lief der Ladendieb aus dem Geschäft weg und rannte durch die Andernacher Straße in Richtung Langendorfer Straße. Der Ladendetektiv und ein Zeuge verfolgten den Dieb und konnten so der Polizei den Standort des Flüchtenden aktuell mitteilen. Eine sofort entsandte Streife konnte den Beschuldigten in der Elfriede-Seppi-Straße festnehmen.

Nicht flüchten, sondern eher den Aufenthalt verlängern, wollte am frühen Sonntagmorgen, 04.09.2022, 02:00 Uhr ein 40jähriger Mann aus Neuwied, der sich in einer Spielhalle in der Innenstadt aufhielt. Nachdem der Mann durch die Spielhallenaufsicht auf die Schließung der Spielhalle hingewiesen wurde, habe sich dieser geweigert diesem Hinweis zu folgen und die Spielothek zu verlassen. Diese Weigerung habe der Gast dann gegenüber dem 48jährigen Mitarbeiter auch mit körperlicher Gewalt Ausdruck gegeben, da der Gast den Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt habe. Die Beamten der Polizeiinspektion Neuwied konnten den Täter noch im Nahbereich der Spielhalle feststellen. Der Gast stand merklich unter Alkoholeinwirkung und stritt die Tat ab.

Zwei Fälle von Sachbeschädigungen in Form von Graffitischmierereien wurden in der Nacht von Freitag, 02.09.2022, 21:00 Uhr auf Samstag, 03.09.2022, 11:30 Uhr in der Innenstadt von Neuwied begangen. Dabei wurde die Plane eines in der Wilhelmstraße geparkt abgestellten Transporters ebenso besprüht wie eine Hausfassade in der Bahnhofstraße. Zeugen, die Angaben oder Hinweise zu den beiden Taten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de zu wenden.

