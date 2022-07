Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin in Barth

Barth (ots)

Heute (14.07.2022) kam es gegen 09:30 Uhr in Barth zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 68-jährigen deutschen Radfahrerin und einer 58-jährigen deutschen Pkw-Fahrerin. Letztere befuhr in Barth die Douzettestraße und wollte nach rechts in die Chausseestraße einbiegen. Von dort kam auf einem Radweg die Radfahrerin und wurde nach ersten Erkenntnissen übersehen, so dass es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß beider kam. Die Radfahrerin stürzte und zog sich derartig schwere Verletzungen zu, dass sie mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ein Sachverständiger zum Einsatz gebracht. Die Pkw-Fahrerin wurde durch Mitarbeiter des hinzugerufenen Kriseninterventionsteams betreut. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell