Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Vereinsheim und Waldheim eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart -Ost (ots)

Unbekannte sind am Montag (19.09.2022) oder Dienstag (20.09.2022) in ein Vereinsheim an der Straße Waldebene Ost eingebrochen. Zwischen 21.00 Uhr und 13.00 Uhr gelangten sie durch die mutmaßlich unverschlossene Kellertür ins Gebäude, brachen im Untergeschoss drei Zimmertüren auf und verwüsteten die Räumlichkeiten. Zudem hebelten sie die Rollläden eines Verkaufscontainers auf und verwüsteten diesen ebenfalls. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Waldheim im Gewann Obere Neue Halde am vergangenen Mittwoch (14.09.2022) oder Donnerstag (15.09.2022) wird derzeit geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

