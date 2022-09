Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Pedelec Diebstahl gesucht

Papenburg (ots)

Am 10. September zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr kam es in Papenburg in der Straße Am Stadtpark zu einem Diebstahl. Dabei wurden durch bislang unbekannte Täter zwei, vor einem Café, abgeschlossene Pedelecs der Marke "Cube" und "Hercules" entwendet. Der Schaden wird auf etwa 4200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

