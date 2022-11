Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei Dein Freund und Helfer

Bad Hönningen (ots)

Am Freitagmittag wurden zwei Polizisten der Polizeiinspektion in Linz von einem weiblichen Fahrgast der Bahn am Bahnhof Bad Hönningen angesprochen, sie habe ihr Smartphone im Zug vergessen. Da der Zug bereits in Fahrtrichtung Köln losfuhr, entschlossen sich die Polizisten diesem zu folgen. Die Beamten kamen vor dem Zug am Bahnhof in Linz an, und konnten das Smartphone von einer ehrlichen Finderin in Empfang nehmen. Im Anschluss übergaben sie das Handy der glücklichen Besitzerin.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell