Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin

57537 Wissen, Bergfeldstr. (ots)

Am So., 06.11.2022, gegen 21:25 Uhr, befuhr eine 21-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad bergauf die Heisterstr. und beabsichtigte nach rechts in die Bergfeldstr. abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam die 21-Jährige ohne Fremdeinwirkung aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden musste. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell