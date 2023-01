Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Geschäftseinbrüche in der Gütersloher Innenstadt - mehrere Zeugen sehen Täter flüchten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagabend (15.01.) meldeten mehrere Zeugen Einbrüche in zwei Mobilfunkgeschäfte an der Berliner Straße. Die Zeugen konnten insgesamt vier Männer sehen, welche unmittelbar nach den Einbrüchen flüchteten. Alle vier Männer hatten die Kapuzen ihrer Jacken über den Kopf gezogen, als sie zu ihrem Fluchtfahrzeug in der Moltkestraße rannten. Einer trug eine auffällige rot-weiße Jacke. Bei dem Fluchtwagen handelte es sich um einen älteren BMW. Den Angaben nach um einen Kombi. Sie fuhren über die Moltkestraße stadtauswärts.

An beiden Geschäften an der Berliner Straße wurden durch die Einbrecher Fensterscheiben eingeschlagen. Anschließend rissen die Täter Smartphones und Tablets aus den Sicherungshaltungen in den Verkaufsräumen.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat am Sonntagabend (15.01.) die Personen mit dem Fahrzeug beobachtet? Wem sind sie möglicherweise zuvor oder danach aufgefallen? Wer kann ergänzende Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell