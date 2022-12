Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Gasausströmung sorgt für Feuerwehreinsatz

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck wurde am Donnerstagabend (08.12.) um 18:39 Uhr zu einem Messeinsatz in die Straße Am Hochzeitswald alarmiert. Anwohner hatten von einem potenziellen Gasgeruch berichtet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich sehr schnell heraus, dass hier ein Gasaustritt vorlag. Häuser in unmittelbarer Nähe des betroffenen Bereiches wurden durch die Einsatzkräfte geräumt, die Bewohner kamen bei Nachbarn unter. Aufgrund der gemessenen hohen Gaskonzentration wurde das Einsatzstichwort erhöht und die Ortsfeuerwehr Pennigbüttel zur Unterstützung nachalarmiert. Mit dem ebenfalls zur Einsatzstelle alarmierten Notdienst des Energieversorgers wurde nach der genauen Leckage gesucht. Offensichtlich war es bei Erdarbeiten durch Dritte zur Beschädigung einer Gasleitung gekommen. Die Einsatzkräfte mussten einen Teil des Fußweges öffnen, um an die Versorgungsleitung zu gelangen. Das Versorgungsrohr zu dem betroffenen Objekt konnte dann mittels eines Schiebers vom restlichen Netz getrennt werden. Nachdem die unmittelbare Gefahr gebannt war, konnte die Feuerwehr einrücken. Die Einsatzstelle wurde an den Energieversorger übergeben, der sich noch am Abend an die Beseitigung des Defekts machte. Für die beiden Ortsfeuerwehren, die mit sieben Fahrzeugen und ca. 35 Einsatzkräften vor Ort waren, war der Einsatz gegen 21:30 Uhr beendet.

