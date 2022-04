Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erneute Sachbeschädigung an leerstehendem Geschäft

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 16.04.2022, zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in 55743 Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an der Schaufensterscheibe eines leerstehenden Ladens. Hierbei wurde die Schaufensterscheibe durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Bereits vor wenigen Tagen wurde in räumlicher Nähe ebenfalls die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäftes, nahe des Nahecenters, eingeschlagen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

