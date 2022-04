Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Verletzten in Schweich

Schweich (ots)

Am Samstag, 16.04.2022 gegen 08:20 Uhr ereignete sich in der Richtstraße in Schweich ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fiat die Richtstraße in Richtung Föhren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah dieser, dass die beiden PKW vor ihm verkehrsbedingt halten mussten und kollidierte in Folge dessen mit dem vor ihm befindlichen Toyota. Dieser wiederum wurde auf den vor ihm befindlichen Seat geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 EUR. Der 34-jährige Fahrzeugführer des Toyota, sowie dessen 62-jährige Beifahrerin und die 36-jährige Fahrzeugführerin des Seat wurden leicht verletzt. Der Verkehrsunfall wurde von der Polizeiinspektion Schweich aufgenommen.

