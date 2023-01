POL-GT: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Im Ortsteil Loxten haben sich unbekannte Täter im Laufe des Freitags (13.01., 11.45 - 18.30 Uhr) Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Von-Eichendorff-Straße verschafft. Nachdem die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt hatten, wurden sämtliche Wohnräume durchsucht. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen ...

