Polizei Wuppertal

POL-W: W Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Wuppertal (ots)

Am Samstag (12.11.2022), gegen 05:15 Uhr morgens, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee (zwischen Heinz-Kluncker-Straße und Plüschowstraße) zu einer Unfallflucht. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem VW Tiguan die Friedrich-Engels-Allee auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Elberfeld. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein roter Sportwagen rechts an dem VW vorbei und wechselte anschließend auf den linken Fahrstreifen. Dabei touchierte er den Tiguan an der Fahrzeugfront vorne rechts. Durch den Zusammenstoß verlor der 33-jährige Wuppertaler die Kontrolle über den VW und prallte in der Folge gegen einen Ampelmast. Das andere - am Unfall beteiligte - Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer des Tiguan erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 28.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem roten Sportwagen, Wahrnehmungen über zu schnell fahrende Fahrzeuge oder dem Unfall machen können, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

