Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Unfall auf Am Eichholz - Auto kippt auf die Seite

Wuppertal (ots)

Am 11.11.2022, um 10:55 Uhr, kam es auf der Straße Am Eichholz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 19-jährige Frau war nach bisherigen Erkenntnissen mit ihrem Fiat 500 auf der Straße Am Eichholz unterwegs, als sie aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie stieß zunächst mit einem geparkten Toyota Celica und einige Meter später mit einem ebenfalls geparkten Opel Meriva zusammen. Nach dem zweiten Zusammenstoß kippte der Fiat auf die rechte Fahrzeugseite. Die 19-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 12.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell