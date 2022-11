Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Zwei Festnahmen nach einem Diebstahl in Barmen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (10.11.2022), gegen 04:20 Uhr am Morgen, konnten Zivilkräfte der Polizei zwei Personen auf der Emilienstraße festnehmen. Zuvor waren den Beamten drei männliche Personen aufgefallen, die mit Werkzeugkoffern in den Händen auf der Emilienstraße unterwegs waren. Als sich die Zivilkräfte als Polizeibeamte zu erkennen gaben, ließ ein Tatverdächtiger seine mitgeführten Koffer fallen und ergriff die Flucht. Die beiden weiteren Tatverdächtigen (24 und 31) wurden angetroffen und vorläufig festgenommen. Es bestand der Verdacht, dass es sich bei den mitgeführten Werkzeugkoffern um Diebesgut handelt. Im weiteren Verlauf ergaben die Ermittlungen, dass die Bauwerkzeuge (unter anderem Schlagschrauber und Rotationslaser) von einer Baustelle an der Siegesstraße entwendet worden sind. Mangels Haftgründen wurde der 24 Jahre alte Tatverdächtige wieder entlassen. Gegen den 31 Jahre alten Mann erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal Haftbefehl.

