Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Polizisten erbeuten hohen Geldbetrag

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Unbekannte Betrüger erlangten von einem Senioren aus Bielefeld einen fünfstelligen Geldbetrag, indem sie sich als Polizisten ausgaben. Das Opfer glaubte der Lügengeschichte der falschen Polizisten und deponierte Bargeld in mehreren Mülleimern. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagmittag, den 30.10.2022, wurde die Polizei über einen erfolgten Betrug informiert, bei dem ein Senior aus Heepen einen hohen Geldbetrag in einem Depot für die unbekannten Betrüger hinterlegt hatte.

Am Freitag, den 21.10.2022, war der Bielefelder von einem Mann erstmalig angerufen worden, der sich als Polizist eines angeblichen KK4 ausgegeben hatte. Dieser gab an, dass eine Bande Einbrüche in Bielefeld begehen würde und die Anschrift des Senioren auf einer Liste der Bande stehen würde. Die Liste sei bei Mitgliedern der Bande aufgefunden worden, die bei einem angeblich fehlgeschlagenen Einbruch festgenommen worden seien.

Da die Anschrift des Senioren ein potentielles Einbruchsziel sei, wurde er durch den falschen Beamten zum Besitz von Wertsachen und Bargeld ausgefragt. Zudem teilten sie mit, dass die Bande möglicherweise mit einem Mitarbeiter der Sparkasse zusammenarbeiten würde. Dieser würde den Einbrechern Tipps geben, bei welchen Personen es ich lohnen würde einzubrechen.

Um den angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse belangen zu können, würden sie dessen Fingerabdrücke auf Geld benötigen. Daher wurde der Senior aufgefordert, Geld abzuheben und dieses anonym an den falschen Polizisten zu übergeben. Im Anschluss der Untersuchung würde er das Geld selbstverständlich zurückerhalten. Der Aufforderung der Betrüger leistete der Senior folge und hob mehrmals Bargeld von seinem Konto ab.

Während der falsche Polizist in der Leitung blieb, lotste dieser das Opfer am 21.10.2022 zum Gymnasium in Heepen und ließ ihn das Geld in einem dort befindlichen Mülleimer deponieren.

Für eine weitere Deponierung von Bargeld wurde der Bielefelder am Mittwoch oder Donnerstag, 27.10.2022, telefonisch zu einem Grillplatz an der Radrennbahn gelotst. Dort wurde er wieder aufgefordert, das Geld in einem Mülleimer zu hinterlegen.

Ein letztes Mal deponierte das Opfer Bargeld am Freitag, den 28.10.2022. Gegen 16:00 Uhr hatte der Bielefelder Geld abgehoben und war dann zu einem Parkplatz am Viadukt in der Talbrückenstraße geleitet worden. Dort platzierte er das Geld erneut in einem Mülleimer für die anonyme Abholung durch den falschen Polizisten.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen und den möglichen Entnahmen des Geldes beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell