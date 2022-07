Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: 28-Jähriger auf E-Scooter angefahren - Pkw-Fahrer flüchtet

Tönisvorst-Vorst (ots)

Wie der Polizei am Mittwoch mitgeteilt wurde, hat sich am Montag, 18.07.2022, ein Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw ereignet. Ein 28-Jähriger aus Willich fuhr mit einem E-Scooter gegen 20.25 Uhr auf der Kempener Straße in Vorst. Auf Grund einer Sperrung des Fahrradweges fuhr der Willicher auf die Straße. Auf Höhe des Rewe-Parkplatzes überholte ihn ein schwarzer Pkw und touchierte den 28-Jährigen mit dem Außenspiegel am Arm. Daraufhin stürzte der Scooter-Fahrer und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubterweise vom Unfallort. Falls Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (636)

