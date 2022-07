Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand in Kindertageseinrichtung - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Mittwoch haben Brandermittler der Polizei Viersen gemeinsam mit einem Brandsachverständigen den Brandort an der Greefsallee, eine Kindertageseinrichtung, in Augenschein genommen (wir berichteten in unserer Meldung 630 von dem Brand. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei nun davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt und ermittelt entsprechend weiter.

Außerdem werden dringend Zeugen gesucht: Wer hat in der Nacht zu Dienstag oder in den frühen Morgenstunden des 19. Juli verdächtige Beobachtungen im Bereich der Greefsallee gemacht? Wer hat vielleicht im weiteren Vorfeld etwas beobachtet, das zu dem Zeitpunkt belanglos erschien, jetzt aber doch verdächtig wirkt? Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (634)

