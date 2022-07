Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Brand in Nettetal - Strohballen gerät in Flammen

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Strohballen auf einem Feld an der Straße Rennekoven in Nettetal-Lobberich in Brand geraten. Gegen 1.20 Uhr hatte ein Mitarbeiter des betroffenen Landwirts den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte das Feuer schnell löschen. Warum der Ballen zu brennen begann, ist noch unklar. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er angezündet wurde. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (632)

