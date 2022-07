Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Kindergarten - Ermittlungen dauern an

Viersen (ots)

Am heutigen Morgen geriet ein Kindergarten in Viersen auf der Greefsallee in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an. Zur Brandursache kann die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen. Eine Begehung durch die Brandermittler ist für Mittwochvormittag geplant. Je nach erstem Eindruck könnte dann noch ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden, so dass mit einem Ergebnis erst gegen Ende der Woche zu rechnen ist./AM (630)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell