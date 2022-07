Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Brandstiftungen durch Jugendliche - Polizei warnt vor Feuer bei aktuellen Wetterverhältnissen

Viersen (ots)

Am gestrigen Abend hat es im Kreis Viersen zwei Einsätze wegen Brandstiftung durch Jugendliche gegeben. Gegen 21.30 Uhr zündeten vier unbekannte, männliche Tatverdächtige Handtücher und Plastikverpackungen auf einer Steinbank auf der Benrader Straße in Tönisvorst-St.Tönis an. Eine Zeugin konnte die Tatverdächtigten beschreiben. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten zwei der möglichen Tatverdächtigten angetroffen werden. Die möglichen Tatverdächtigen sind 16 und 17 Jahre alt. Beide bestritten die Tat. Die Ermittlungen dauern an. In Viersen am Rathausmarkt zündeten laut einer Zeugin fünf Jugendliche ein Plakat am Busbahnhof an. Gegen 23.30 Uhr beobachtete die Zeugin den Tatvorgang und konnte eine genaue Zeugenbeschreibung abgeben. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich zwei der möglichen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des entzündeten Plakates. Einer der beiden Jugendlichen hielt ein Feuerzeug in der Hand, stritt die Tat aber ab. Die beiden angetroffenen Verdächtigen sind 14 und 15 Jahre alt. Auch hier dauern die Ermittlungen an. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut inständig vor dem Umgang mit Feuer, vor allen Dingen bei den aktuellen Wetterverhältnissen. /AM (627)

