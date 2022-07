Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Lagerhalle - Zwei Täter gefasst, ein Täter flüchtig

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am 16.07.2022 kam es gegen 05.00 Uhr zu einem Einbruch in Nettetal-Kaldenkirchen. Drei männliche Personen verschafften sich unerlaubterweise Zugang zu einer Lagerhalle auf der Montel-Alle. Der Einbruchsalarm der Lagerhalle wurde ausgelöst, woraufhin die Einsatzkräfte dann zur Tatörtlichkeit fuhren. Zwei der Täter befanden sich noch vor Ort und konnten auf Grund von Videoüberwachungen zweifelsfrei identifiziert werden. Ein dritter Tatverdächtiger, welcher auf den Videoaufnahmen zu sehen war, befand sich nicht mehr vor Ort. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest schlug bei den beiden 39-jährigen Deutschen positiv an. Der dritte Tatverdächtige konnte auch im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (624)

