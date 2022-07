Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Unbekannte Täter hebeln Terrassentüre auf

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am 17.07.2022 sind unbekannte Täter zwischen 13.45 Uhr und 15.15 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße ´Alter Weg´ in Tönisvorst-Vorst eingebrochen. Das dort wohnende Ehepaar stellte bei der Rückkehr fest, dass die Terrassentüre offen stand. Die unbekannten Täter durchwühlten das Obergeschoss des Hauses. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (622)

