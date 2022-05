Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.05.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Einbruch in Gemeindehaus++Versuchter Einbruch in Wohnhaus++Einbruch in Wohnung++Motorrad entwendet++Verkehrsunfallfluchten (2)++

Bunde/Boen - Einbruch in Gemeindehaus

Vom 07.05.2022, 10:30 Uhr, bis zum 08.05.2022, 11:30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Gemeindehaus in der Boenster Hauptstraße ein. Durch Einschlagen eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt und entwendeten Gläser, Teekannen, Wasserkocher und weitere Haushaltsartikel aus der Küche und dem Vorratsraum. Teile des Diebesgutes wurden im Nahbereich wieder aufgefunden. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dr.-Herz-Straße einzudringen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand versuchten die Täter erfolglos über eine Terrassentür, mehrere Fenster und eine Nebeneingangstür in das Haus zu gelangen. Hierbei wurden die Fensterrahmen beschädigt. Ebenso hebelten die unbekannten Täter die Scheibe einer Holzhütte aus. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Die Polizei in Moormerland bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Einbruch in Wohnung

In dem Zeitraum vom 08.05.2022, 20:30 Uhr, bis 09.05.2022, 00:45 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Graf-Johann-Straße. Hier wurden ein Fernseher der Marke "LG" sowie drei Flaschen Alkohol der Marke "Jim Beam" entwendet. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand öffneten die Täter die geschlossene Wohnungstür auf noch unbekannte Weise und gelangten so ins Innere der Wohnung. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Ostrhauderfehn - Motorrad entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten bisher unbekannte Täter ein schwarzes Motorrad der Marke Triumph vom Fahrbahnrand der Rinzeldorfer Straße. Der Halter des Motorrades hatte dieses aufgrund eines Defekts gegen 21:15 Uhr verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. Am nächsten Morgen wollte der Mann aus Westoverledingen das Motorrad, Modell "Speed Triple", gegen 07:15 Uhr abholen und stellte fest, dass es entwendet worden war. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, welche zur Tatzeit auffällige Beobachtungen im Bereich der Rinzeldorfer Straße gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Borkum - Verkehrsunfallflucht in der Deichstraße

Am 07.05.2022 kam es zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Deichstraße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen schwarzen PKW BMW im Bereich der Beifahrertür. Vermutlich handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Lieferwagen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Borkum in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell