POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 08.05.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++ Brand in Umspannwerk ++ Container-Aufbruch ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Emden - Brand in Umspannwerk Am Mittwoch, 14:45 Uhr, kam es in einem Umspannwerk in dem Wykhoffweg nach den bisherigen Ermittlungen zu einem technischen Defekt an einem Batterieblock, welcher letztlich zu einem Brand des ...

mehr