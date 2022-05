Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.05.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Brand in Umspannwerk ++ Container-Aufbruch ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Emden - Brand in Umspannwerk

Am Mittwoch, 14:45 Uhr, kam es in einem Umspannwerk in dem Wykhoffweg nach den bisherigen Ermittlungen zu einem technischen Defekt an einem Batterieblock, welcher letztlich zu einem Brand des Batterieblocks und einer starken Rauchentwicklung führte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Bereiche des Umspannwerkes verhindert werden. Es kam zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Weener - Container-Aufbruch

In der Nacht von Dienstag, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 07:30 Uhr, wurde in der Industriestraße in Höhe der dortigen Windkraftanlagen ein Metallcontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Es entstand ein Schaden von über 1500,00 Euro. Die Polizei Weener bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.

Weener - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch wurde gegen 11:50 Uhr in der Brunnenstraße der Fahrer eines VW Golf kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, welche darauf hindeuteten, dass der 19-jährigeWeeneraner unter Drogeneinfluss stand. Gegen 16:15 Uhr wurde in der Marktstraße ein 41-jähriger Weeneraner mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es wurde bei beiden Fahrzeugführern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Rhauderfehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 19:30 Uhr, wurde in der Backemoorer Straße eine 33-jährige Pkw-Fahrerin kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Rhauderfehnerin nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

