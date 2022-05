POL-LER: ++Aktion: Ablenkung im Straßenverkehr - Tippen tötet++

PI Leer/Emden (ots) - Betrugsmittwoch - Klüger als der Betrüger Teil 13 - CEO - Fraud Eine bundesweit auftretende Betrugsmasche ist auch vereinzelt in Ostfriesland vertreten und hat bereits in Unternehmen aus dem Inspektionsbereich für Probleme gesorgt. Wenn bei dieser Art von Betrug ein Schaden entsteht, ist in ...

mehr