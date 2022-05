Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.05.2022

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am Dienstag kam es gegen 13:45 Uhr in der 1. Südwieke in Höhe der Hausnummer 1 zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Lkw-Führerin aus Greven wollte Waren ausliefern und stellte den Lkw auf dem Grundstück ab. Als sie sich zum Abladen auf der Ladefläche befand, rollte der Lkw rückwärts über den Geh- und Radweg und über die Fahrbahn mit dem Fahrzeugheck in die Südwieke. Dabei prallte der Lkw mit der Laderampe gegen das in der Südwieke stehende Maskottchen der Gemeinde Rhauderfehn, dem "Fokko vom Fehn", und stieß diesen von seiner im Wasser schwimmenden Plattform. Es entstand sowohl an dem Lkw als auch an dem Maskottchen Sachschaden. Die Lkw-Führerin blieb unverletzt und konnte sich über eine Seitentür von der Ladefläche befreien. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde beim Abstellen des Lkw vermutlich weder die Handbremse angezogen noch ein Gang eingelegt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 15:15 Uhr an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell